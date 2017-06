Conte dumpt Costa per sms: "Heb het bericht doorgestuurd"

11:31 – Diego Costa is niet erg te spreken over de manier waarop Antoino Conte hem heeft laten weten dat hij niet langer van zijn diensten gebruik wil maken. De Spaanse aanvaller zou van zijn trainer bij Chelsea slechts een simpel sms'je gekregen hebben.



"Hey Diego, ik hoop dat alles goed met je gaat. Bedankt voor het seizoen dat we samen hebben doorgebracht. Veel succes komend jaar, maar je komt niet meer in mijn plannen voor", zou de tekst zijn geweest in het bericht dat inmiddels in handen is van de BBC.



Costa zelf heeft inmiddels laten weten dat het inderdaad via sms is gegaan. "Mijn relatie met de trainer is dit seizoen heel slecht geweest", vertelt hij. "Maar dit is wel erg jammer. Ik heb het bericht doorgestuurd naar mensen bij Chelsea en zij mogen dan een beslissing maken."



Een vertrek van Costa bij Chelsea lijkt hoe dan ook onvermijdelijk, nadat hij afgelopen winter al dicht bij een transfer naar China was. Nu zou hij zelf meer interesse hebben in een terugkeer naar Atlético Madrid, maar daarop moet hij nog wel een halfjaar wachten. Vanwege het transferverbod mag de club deze zomer geen spelers aantrekken.