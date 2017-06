Gemeente Groningen verbiedt mogelijk duel met Everton

11:54 – Het is de bedoeling dat Ronald Koeman deze zomer even terugkeert bij FC Groningen als hij met Everton een oefenwedstrijd speelt in het Noordlease Stadion. Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen, twijfelt alleen over het door laten gaan van de wedstrijd.



De laatste keer dat Groningen thuis tegen een grote club speelde, tegen Olympique Marseille, ontstonden er namelijk rellen. De verwachting is dat er met Everton zo'n achthonderd fans zullen meereizen en dus is hij op zijn hoede.



Algemeen directeur Hans Nijlang hoopt dat Den Oudsten het duel alsnog gewoon door laat gaan. "Wij denken dat we het met al onze mensen op een goede manier kunnen organiseren. Er is ons alles aan gelegen dat deze wedstrijd doorgaat, het is een prachtig affiche", vertelt hij tegenover RTV Noord.



"Ik heb zelf vandaag nog contact gehad met Everton en de politie in Liverpool. Die willen ook een mooie voetbalmiddag hebben", vervolgt Nijland, die ook vindt dan de fans van Groningen zich de laatste tijd goed hebben gedragen. "Ik denk dat als we terugkijken op de afgelopen jaren, de supporters een compliment verdienen."