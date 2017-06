Aboubakar bezorgt geplaatst Kameroen zege op Marokko

18:01 – Marokko heeft geen goede zaken gedaan in de eerste wedstrijd van de kwalificatie voor de Afrika Cup. Op bezoek bij Kameroen werd me 1-0 verloren. Vincent Aboubakar tekende na een half uur spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd.



Kameroen kwam op voorsprong na matig verdedigen van de Marokkaanse achterhoede. Aboubakar profiteerde en tekende zo voor de openingstreffer. In de tweede helft kregen de bezoekers nog een grote kans om op gelijke hoogte te komen. Fayçal Fajr zag zijn inzet echter naast het doel verdwijnen. Gescoord werd er in de tweede helft niet meer.



Voor Marokko is er overigens nog weinig aan de hand vanwege de gunstige loting. Omdat Kameroen het gastland is voor de Afrika Cup is bij groepswinst van dat land ook de nummer twee automatisch geplaatst. Voetbaldwergen Malawi en de Comoren zijn de andere ploegen in groep B. De Nederlandse inbreng bleef beperkt. Bij Kameroen zat André Onana op de bank terwijl bij Marokko Yassin Ayoub en Mimoun Mahi niet bij de wedstrijdselectie zaten. Karim El Ahmadi ontbrak vanwege een blessure. Ook Sofyan Amrabat kampt met een kwetsuur.



Eerder op de dag won Malawi al met 1-0 van de Comoren. Dat land gaat daardoor samen met Kameroen aan kop in groep B.