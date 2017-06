Groep C: Noord-Ierland dankzij Stuart langs Azerbeidzjan

20:18 – Noord-Ierland is bezig aan een prima WK-kwalificatiereeks. Zaterdag werd de vierde overwinning geboekt door Azerbeidzjan met 0-1 te verslaan. Daardoor staat het land na zes wedstrijden met dertien punten keurig op de tweede plaats in groep C.



Als Azerbeidzjan een goede kans wilde blijven maken op deelname aan het WK dan moest er in eigen land gewonnen worden van Noord-Ierland. Beide ploegen zouden dan in puntenaantal gelijk komen te staan. Het duel leek lange tijd doelpuntloos te gaan eindigen. In de laatste minuut van de officiële speeltijd bezorgde Stuart Dallas de Noord-Ieren echter toch nog de overwinning.



Daardoor doet Noord-Ierland zeer goede zaken. Met dertien punten is het land momenteel de nummer twee in groep C. Ook wanneer nummer drie Tsjechië later op zaterdag wint van Noorwegen is het verschil nog altijd twee punten. Duitsland is de koploper met vijftien punten, maar neemt het in de zesde speelronde nog op tegen San Marino.