Traoré scoort voor Burkina Faso, pijnlijke nederlaag Ivoorkust

10 juni 2017 – Bertrand Traoré was zaterdagavond belangrijk voor Burkina Faso tijdens de kwalificatie voor de Afrika Cup van 2019. De voormalig Ajacied was trefzeker in de met 3-1 gewonnen wedstrijd van Angola. Daarmee gaat het land aan kop in groep I.



Aristide Bance opende na 22 minuten de score voor Burkina Faso. Angola maakte gelijk via Gelson, maar nog voor rust had het thuisland de voorsprong weer te pakken. Vanaf elf meter tekende Bance voor zijn tweede van de avond. Zo'n tien minuten voor tijd gooide Traoré de wedstrijd in het slot door de 3-1 te maken.



Ivoorkust-Guinea

Ivoorkust is de kwalificatie voor de Afrika Cup begonnen met een pijnlijke nederlaag. Tegen voetbaldwerg Guinea ging het land met 2-3 onderuit. Tot tweemaal toe zorgde Seydou Doumbia ervoor dat Ivoorkust op voorsprong kwam, maar beide keren gaf het land het weer uit handen. In de slotfase werd het nog erger voor Ivoorkust toen Naby Keita de 2-3 binnenschoot en zo Guinea de verrassende koploper van groep H maakte.