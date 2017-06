'PSV en Hoffenheim onderhandelen over transfer Isimat'

13:39 – Nicolas Isimat heeft zijn laatste wedstrijd in Nederland mogelijk al achter de rug. De Franse verdediger wordt namelijk in verband gebracht met een transfer naar 1899 Hoffenheim, dat vijf miljoen euro moet betalen aan PSV om de verdediger over te nemen.



Onder meer L'Equipe bericht dat beide clubs driftig in onderhandeling zijn om de transfer af te ronden. PSV verlangt zo'n vijf miljoen euro voor de centrumverdediger, die sinds 2014 in Eindhoven speelt. In totaal speelde de 25-jarige Fransman 87 duels voor PSV, waarin hij goed was voor drie goals.



Vertrekt Isimat inderdaad naar Hoffenheim, dan speelt hij volgend seizoen mogelijk in de Champions League. De ploeg eindigde afgelopen seizoen namelijk als vierde in de Bundesliga, waardoor het play-offs gaat spelen om de groepsfase te halen.