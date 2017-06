Simpele seizoensstart voor Bosz bij Borussia Dortmund

19:49 – Voor Borussia Dortmund en Peter Bosz is de seizoensstart niet al te lastig. In de DFB-Pokal werd de club gekoppeld aan 1. FC Rielasingen-Arlen, dat actief is op het zesde niveau in Duitsland. De bekerwedstrijden in de eerste ronde worden van 11 tot 14 augustus afgewerkt.



Rielasingen-Arlen won afgelopen seizoen de zogeheten Verbandspokal en krijgt daarom de kans om mee te doen aan de DFB-Pokal. Voor Bosz wordt het zijn eerste officiële wedstrijd sinds zijn aanstelling als trainer van Borussia Dortmund. De club won afgelopen seizoen het bekertoernooi en zal dan ook voor prolongatie willen gaan.



Het VfL Wolfsburg van Andries Jonker werd zondag tijdens de loting gekoppeld aan FC Eintracht Norderstedt terwijl VfL Bochum tegen FC Nöttingen speelt. Beide clubs komen uit op het vierde niveau. Bayern München neemt het op tegen derdeklasser Chemnitzer FC.