Stegeman: "Zou me verbazen als Armenteros blijft"

20:49 – John Stegeman verwacht niet dat Samuel Armenteros na de zomer nog voor Heracles Almelo speelt. De Zweedse aanvaller kende een goed seizoen en zou graag een stap hogerop willen zetten. De trainer denkt dat Armenteros goed genoeg is om de volgende stap te zetten.



"Of ik verrast ben dat Armenteros nog bij Heracles speelt? Ja, want dat heeft hij al gezegd toen hij hier binnenkwam", zegt Stegeman in gesprek met FOX Sports. "We wisten al wat we binnenhaalden. Hij zei tegen mij dat hij een jaar wilde blijven en dan op zoek naar een betere club." De spits maakte afgelopen seizoen negentien competitietreffers in 29 duels.



Armenteros heeft nog een verbintenis tot medio 2018 bij Heracles, maar over zijn toekomst is vooralsnog weinig duidelijk. "Het is afwachten of hij uiteindelijk inderdaad vertrekt, maar het zou me verbazen als hij blijft. Voor elke Nederlandse club zou hij goed genoeg zijn. Dan heb ik het niet over de topclubs. Maar ik zie hem ook wel naar het buitenland vertrekken. Dat is volgens mij ook zijn droom", besloot Stegeman.