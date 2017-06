Groep G: Kleine zege Spanje, Italië ruim langs Liechtenstein

22:41 – Spanje is nog altijd koploper in groep G nadat zondagavond nipt werd gewonnen van Macedonië. Na lang 0-2 voor te hebben gestaan werd het uiteindelijk 1-2. Bij nummer twee Italië ging het een stuk makkelijker. Liechtenstein werd met 5-0 aan de kant gezet.





Spanje leek op weg te zijn naar een grote uitslag toen binnen een half uur de 0-2 voorsprong op het scorebord stond. David Silva tekende na zeventien minuten voor de openingstreffer. Op aangeven van Isco maakte Diego Costa vervolgens al snel de tweede.



Na rust ging de Spaanse storm echter liggen en gescoord werd er niet meer. Na iets meer dan een uur werd het zelfs nog spannend. Stefan Ristovski maakte de aansluitingstreffer voor Macedonië. De zege voor Spanje kwam echter niet meer in gevaar en daardoor blijft de ploeg van Julen Lopetegui op doelsaldo koploper in groep G.



Italië-Liechtenstein

Voor Italië ging het zondagavond allemaal iets makkelijker. Hoewel er bij rust slechts een 1-0 score stond dankzij een prachtige treffer van Lorenzo Insigne, kwam Italië pas in de tweede helft echt los. Kort na de pauze viel de bevrijdende 2-0 via Andrea Belotti. Het verschil in doelsaldo tussen Spanje en Italië is flink en dus moest daar aan gewerkt worden tegen Liechtenstein.



Dat lukte ook want via Eder werd het al snel 3-0. In de slotfase prikte Italië er vervolgens nog twee bij. Federico Bernardeschi tekende met een mooi schot van net buiten de zestien voor de vierde en in de laatste minuut van de officiële speeltijd bepaalde Manolo Gabbiadini de eindstand op 5-0. Het verschil tussen beide landen betreft daardoor na de zesde speelronde nog vier goals.