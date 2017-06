Coleman gelooft in kansen Wales: "Moeten gat dichten"

0:02 – Chris Coleman gelooft dat Wales het WK van 2018 in Rusland gaat halen. Het land gaf zondag in de kwalificatiereeks in de slotfase en 0-1 voorsprong uit handen tegen Servië. De achterstand op koplopers Servië en Ierland is daardoor vier punten.



Coleman denkt echter dat Wales in staat is om als nummer één of twee te eindigen in groep D. "Servië speelt nog tegen Oostenrijk en tegen Ierland. Ik weet zeker dat we het gat kunnen dichten", zegt de bondscoach tijdens de persconferentie na afloop. Voor Wales is het eerste duel na de zomerstop tegen Oostenrijk op 2 september.



Tegen Servië had Wales goede zaken kunnen doen wanneer de 0-1 voorsprong werd vastgehouden. Vijf minuten voor tijd viel alsnog de 1-1. "Ik kan de jongens niets kwalijk nemen, ze hebben keihard gewerkt", zegt Coleman, die wel kon leven met een punt. "Vooraf gezien was een punt fantastisch geweest. Maar we stonden voor. En we hadden een lastig duel verwacht, maar kregen toch negentig minuten steeds kansen."