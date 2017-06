Mexico maakt heerlijke stift van Bradley ongedaan

7:54 – Ondanks een schitterend doelpunt van Michael Bradley heeft de Verenigde Staten in de nacht van zondag op maandag niet kunnen winnen van Mexico. Team USA kwam door de beauty van de voormalig sc Heerenveen-middenvelder al snel op 0-1 op Mexicaanse bodem, maar Carlos Vela bepaalde de eindstand na 23 minuten al op 1-1.



De WK-kwalificatiewedstrijd was amper zes minuten onderweg, of Bradley opende de score op prachtige wijze. De aanvoerder van de VS pikte de bal op het middenveld op, liep een stukje met de bal aan zijn voet en zag doelman Guillermo Ochoa toen een stukje voor zijn doel staan. Met veel precisie lifte Bradley de bal over de goalie heen: 0-1. Het leverde dus niet de winst op, omdat Carlos Vela een kwartier later ook trefzeker was voor Mexico, waar Héctor Moreno de hele wedstrijd speelde en Andrés Guardado ontbrak.



Mexico is na zes wedstrijden overtuigend koploper met veertien punten en kan plaatsing voor de volgende ronde van de WK-kwalificaties van de Concacaf eigenlijk niet meer ontgaan. De VS hebben door hun slechte start acht punten, net als nummer twee Costa Rica. Omdat Panama zes punten heeft en deze week nog tegen Honduras speelt, kunnen de Amerikanen nog vierde komen te staan na deze speelronde. De beste nummers drie gaan door naar de volgende ronde, de nummer vier moet nog aan de bak.



De samenvatting van het WK-kwalificatieduel: