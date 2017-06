Nieuwe topaankoop arriveert voor keuring in Milaan

8:59 – AC Milan gaat weer een fraaie slag slaan op de transfermarkt. André Silva is in Milaan aangekomen voor een medische keuring en gaat, als de tests geen problemen opleveren, voor 38 miljoen euro overstappen naar de gevallen grootmacht. De aanvaller staat nu nog onder contract bij FC Porto.



De transfer van de 21-jarige Silva komt als een donderslag bij heldere hemel, aangezien de spits helemaal nog niet in verband gebracht met Milan. Dat geldt wel voor Diego Costa, die op weg is naar de uitgang bij Chelsea en als toptarget op het lijstje zou hebben gestaan bij Milan. Er is echter doorgeschakeld naar Silva, die met zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes is aangekomen in Milaan.



Met de impulsen van nieuwe, Chinese clubeigenaar is Milan volop aan het bouwen aan een renovatie. Directeurs Marco Fassone en Massimiliano Mirabelli hebben voor de komst van Silva al Mateo Musacchio, Franck Kessié en Ricardo Rodriguez als zomeraanwinsten gepresenteerd.