'Ajax wil drie aanwinsten, dure opties voor Feyenoord'

9:23 – Ajax en Feyenoord lijken deze zomer niet stil te gaan zitten op de transfermarkt. Waar in Amsterdam het nodige budget vrij zal komen dankzij de waarschijnlijke miljoenentransfer van Davy Klaassen, zal Feyenoord vermoedelijk op zoek gaan naar een vervanger voor Eljero Elia.



Ajax

Ajax lijkt op korte termijn afscheid te nemen met Davy Klaassen, die volgens De Telegraaf in onderhandeling is met het Everton van Ronald Koeman. De middenvelder moet 30 miljoen euro opleveren. Omdat een exit van de captain intern opgevangen kan worden - met Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Abdelhak Nouri - lijkt Ajax de focus te verleggen naar andere posities.



Bovengenoemd dagblad meldt dat de komst van een tweede keeper, een linksback en één of meerdere buitenspelers nu de prioriteit heeft voor Ajax. Joël Veltman zal vermoedelijk vertrekken, zo gaf de verdediger vrijdag ook aan tegenover FCUpdate.nl.



Feyenoord

Omdat Eljero Elia hard op weg is van Feyenoord naar Istanbul Basaksehir, zullen de Rotterdammers op zoek gaan naar een nieuwe flankspeler. Ola John en Jean-Paul Boëtius gelden hierbij als kandidaten. De vleugelaanvallers, die afgelopen seizoen door respectievelijk Benfica en FC Basel verhuurd werden aan Deportivo La Coruña en Racing Genk, zouden beiden wel openstaan voor een transfer naar Feyenoord. Zowel Benfica als FC Basel wil echter flink verdienen aan een verkoop van John en Boëtius, waardoor Feyenoord de portemonnee zal moeten trekken.



De Rotterdammers willen volgens De Telegraaf geen 7 of 8 miljoen euro betalen, waardoor het nog de vraag is of John en Boëtius haalbaar zal zijn. Sofyan Amrabat is ook nog een optie, maar het bod van Feyenoord van 2,5 miljoen euro zou volgens FC Utrecht niet toereikend zijn.