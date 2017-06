Harm van Veldhoven keert als 'td' terug bij Roda JC

14:09 – Harm van Veldhoven staat op om terug te keren naar Roda JC Kerkrade. De voormalig coach van het eerste elftal gaat zich eind deze week officieel verbinden aan zijn oude club. De oud-trainer wordt technisch directeur in het Parkstad Limburg Stadion, waar hij voor onbepaalde tijd tekent.



Dat bevestigt Veldhoven zelf tegenover het Limburgse L1. "Ik heb er heel veel zin in. Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Roda en ik hoop dat die tijd weer terugkomt. Ik wil handelen naar het budget dat ik heb. Belangrijk is om nuchter en realistisch te blijven en om de continuïteit bij Roda terug te brengen", zegt de man die tussen 2009 en 2012 al actief was bij Roda JC. Hij deed het daar zeer naar behoren: hij realiseerde niet alleen lijfsbehoud, maar bereikte ook de bekerfinale en de play-offs om Europees voetbal in Kerkrade.



Van Veldhoven komt over van FC Eindhoven, waar hij de functie van technisch manager bekleedde. "Ik wil deze week gebruiken om het bij FC Eindhoven goed af te ronden", aldus de 54-jarige tot Belg genaturaliseerde Nederlander. Voor zijn periode als 'td' van Eindhoven was hij niet alleen trainer bij Roda JC, maar ook bij Lommel SK, KFC Strombeek, FC Brussels, Cercle Brugge, Germinal Beerschot, KV Mechelen, Delhi Dynamos FC (India) en KVC Westerlo.