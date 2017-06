Cultheld Ledley (30) weet niet waar zijn toekomst ligt

18:31 – Joe Ledley ontpopte zich op het EK van vorig jaar tot een ware cultheld bij Wales, maar dat betekent niet dat de clubs voor hem in de rij staan. Sterker nog: de middenvelder is op zoek naar een nieuwe werkgever en weet niet waar zijn toekomst ligt.



De dertigjarige middenvelder zag zijn verbintenis bij Crystal Palace onlangs niet worden verlengd en staat daardoor op vrije voeten. De routinier, die afgelopen weekend nog in de basis stond bij Wales, hoopt op een mooie nieuwe werkgever. "Momenteel is niets nog officieel, ik wacht af", zegt hij tegen BBC. "Ik ga nu een prettige vakantie tegemoet met mijn familie en kijk dan welke opties ik heb. Ik weet nu niet wat er gaat gebeuren, maar leg na mijn vakantie de opties naast elkaar."



Of Ledley in de Premier League actief blijft, weet hij dus ook nog niet. "Daar maak ik me niet druk om. Ik heb 3,5 jaar in die competitie gespeeld, maar misschien is een nieuwe uitdaging ook wel een goed plan. Ik ben ook nog maar dertig jaar."