Programma Eredivisie bekend: ADO - Utrecht eerste duel

20:12 – Het programma betaald voetbal voor het nieuwe seizoen is maandagavond al naar buiten gekomen. Uit het conceptschema van de KNVB blijkt dat ADO Den Haag en FC Utrecht het seizoen zullen aftrappen, met een onderlingen ontmoeting op vrijdag 11 augustus. Op 17 september staat de eerste kraker van de Eredivisie op het menu, met het duel tussen PSV en Feyenoord.



De topdrie van de Eredivisie speelt in het eerste weekend van het nieuwe competitieseizoen op zaterdag en zondag. PSV start zaterdag 12 augustus thuis tegen AZ, Ajax gaat op diezelfde avond op visite bij Heracles Almelo en kampioen Feyenoord speelt in het eerste weekend op zondag thuis tegen FC Twente. Met de ontmoeting tussen FC Groningen en sc Heerenveen staat er bovendien in het eerste eredivisieweekend meteen een ware derby op het programma.



Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, geeft uitleg bij het nieuwe schema. "Het competitieprogramma is ieder jaar opnieuw een pittige, maar mooie klus. Onze competitieplanners zetten ieder jaar een programma in elkaar met voldoende rust en met een evenwichtig thuis- en uitritme voor alle clubs in de Eredivisie en Jupiler League. Ook voor aankomend voetbalseizoen is dit weer gelukt", legt hij uit. Het schema is vooralsnog een concept. Dinsdag zal de bond met de clubs in gesprek gaan over het programma.



Overigens maakt de KNVB ook bekend dat het nieuwe seizoen drie midweekse speelrondes zal tellen.



Bekijk hier het volledige competitieschema voor de Eredivisie en de Jupiler League