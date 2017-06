Iran plaatst zich als derde land voor WK van 2018

20:48 – Iran is het derde land dat zich heeft geplaatst voor het WK van 2018 in Rusland. Nadat eerder Brazilië en uiteraard gastland Rusland al zeker waren van deelname aan het toernooi, wist de ploeg uit Azië zich maandag te kwalificeren.



Iran was maandag dankzij goals van Serdar Azmoun en Mehdi Taremi met 2-0 te sterk voor Oezbekistan, waardoor deelname aan het WK nu definitief is. In 2014 was Iran ook al van de partij op het WK, destijds was de eerste ronde van het eindstation voor het land. Er zijn nu nog 29 tickets voor het toernooi van volgend jaar te verdelen.



Bij Iran werd Alireza Jahanbakhsh (AZ) in de rust gewisseld en kwam Reza Ghoochannejhad in blessuretijd binnen de lijnen.