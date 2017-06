KNVB houdt zoveel mogelijk rekening met Europese teams

21:32 – In het competitieschema voor het nieuwe seizoen dat maandagavond wereldkundig is gemaakt, meldt de KNVB dat de bond zoveel mogelijk rekening heeft gehouden met club die Europees actief zijn. Dit doet de KNVB om die teams een optimale voorbereiding te geven.



"In het competitieprogramma wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de Nederlandse clubs die Europees voetbal spelen", bericht de bond in de verklaring op de eigen website. "Dit houdt in dat deze teams zoveel mogelijk rust krijgen voorafgaand aan hun wedstrijden. Het is immers in ieders belang dat Feyenoord, Ajax, Vitesse, PSV en FC Utrecht zo goed mogelijk presenteren in Europa."



Voorafgaand aan een Europese wedstrijd krijgt iedere club dan ook 72 uur rust, stelt de KNVB. "Dit was ook de nadrukkelijke wens van clubs en trainers. Dit moet leiden tot een optimale voorbereiding voor clubs op Europese wedstrijden en, net als afgelopen seizoen, tot topprestaties. Verder zal een club die op donderdag Europees speelt, altijd een late zondagwedstrijd om 14.30 uur of 16.45 uur, toegewezen krijgen. Alleen bij een thuiswedstrijd na de Europa League wordt in een uiterst geval om 12.30 uur gestart."