Nieuw stadion voor Cambuur aanstaande: "Ben positief"

22:41 – Na lang gesteggel is er eindelijk witte rook aanstaande bij SC Cambuur. De club uit Leeuwarden zinspeelt al jaren op een nieuw stadion en de nieuwe voetbaltempel lijkt er nu daadwerkelijk te komen. Voorzitter Ype Smid kijkt positief aan tegen de huidige situatie.



Dat laat hij weten aan Voetbal International. De bedoeling is dat Cambuur het nieuwe stadion, dat plaats zal bieden aan ongeveer 15.000 toeschouwers, in 2020 gaat bespelen. "Het heeft lang geduurd, misschien wel twee jaar te lang, maar ik ben positief. Dat hebben onze supporters vaker gehoord, maar ditmaal komt het goed", reageert voorzitter Smid.



De gemeenteraad in Leeuwarden met nog wel een klap geven op de plannen, alvorens de bouwplannen akkoord krijgen. Smid maakt zich daar geen grote zorgen over. "Maar al zou je dit niet eens voor Cambuur doen, dan toch voor de hele stad en wijde omtrek. Want het is een plan dat verder reikt dan alleen een voetbalstadion."