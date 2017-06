Van der Vaart: "Heb een betere techniek dan Ronaldo"

23:07 – Rafael van der Vaart verkaste vorig jaar zomer naar FC Midtjylland om daar zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. De middenvelder kende echter een moeilijk seizoen in Denemarken en sluit in de toekomst een rentree in Nederlander allerminst uit.



Dat zegt de 34-jarige international tegen Ziggo Sport. Hij laat zich niet na één seizoen wegjagen uit Denemarken. "Ik ben een vechter en het heeft wel vaker tegen gezeten. Uiteindelijk wil ik gewoon nog een goed jaar spelen en laten zien wat ik kan. Als ik daarna nog een jaar lekker in Nederland kan ballen, dan zal ik daar zeker over nadenken. Ajax was een paar jaar geleden dichtbij, maar dat is helaas niet doorgegaan. Ajax blijft natuurlijk mijn club, maar daarvoor moet ik eerst een heel goed jaar draaien bij Midtjylland."



Van der Vaart spreekt zich ook uit over Cristiano Ronaldo, met wie hij bij Real Madrid samenspeelde. "Het is een fenomeen, maar ik was meer onder de indruk van de atleet. Ik durf te zeggen dat ik een betere techniek heb, wat betreft ballen aannemen. Mensen zullen zeggen 'die spoort niet', maar dat is gewoon zo. Maar wat hij in zijn trainingen stopte, dat vond ik zo bijzonder om te zien."