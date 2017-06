Opmerkelijk: 'te oude' Ranieri in wachtkamer voor Nantes

7:59 – Claudio Ranieri staat op het punt om zich aan FC Nantes te verbinden, maar de voormalig succesmanager van Leicester City moet geduld hebben door een aparte regel. Omdat hij vorig jaar oktober 65 jaar is geworden, moet de Franse voetbalfederatie FFF eerst groen licht geven. De organisatie achter de competitie heeft namelijk een regel dat coaches van 65 jaar of ouder niet in de Ligue 1 werkzaam mogen zijn.



Nantes wil Ranieri volgens diverse media, waaronder L'Équipe, graag voor twee seizoenen inlijven. De Franse club heeft echter te maken met het reglement van de competitieorganisatie LFP, waarvoor het dispenatie heeft aangevraagd. De bal ligt nu dus bij de voetbalbond, die zich momenteel over de zaak buigt. Een dergelijke zaak speelde zich eerder al eens af in 2007, bij RC Lens. Deze club stapte uiteindelijk naar de Europese Commissie om Guy Roux (toen 68) te kunnen aanstellen.



Ranieri werd in februari ontslagen bij Leicester City, waarmee hij in 2015/2016 het onmogelijke presteerde door het kampioenschap te pakken in de Premier League. Omdat het seizoen erna teleurstellend verliep, stelde Leicester Ranieri's assistent Craig Shakespeare aan als vervanger. Deze manager tekende afgelopen week een contract bij de Engelse club.



Rainieri heeft ook een verleden bij onder meer AS Monaco, AS Roma en Juventus.