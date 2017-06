Van Geel zocht balans: "Nu goed voorzien in middengroep"

13:48 – Martin van Geel is sinds 2011 als technisch directeur werkzaam bij Feyenoord en werd de afgelopen jaren met meer dan regelmaat bekritiseerd, maar heeft met het behalen van het landskampioenschap laten zijn dat zijn technische beleid zijn vruchten heet afgeworpen. De 'td' van de Rotterdamse topclub ziet de landstitel dan ook als de kroon op zijn werk.



"Het is een ongelooflijk proces geweest", zegt Van Geel in een interview in het Feyenoord Magazine, waarvan een fragment op de clubwebsite is gepubliceerd. Hij geniet nog steeds na van het kampioensfeest. "Ik ben enorm trots dat we dit met elkaar hebben gedaan. In mijn eerste jaren bij Feyenoord was de opdracht om deze club zo snel als mogelijk financieel gezond te krijgen."



Om dit voor elkaar te krijgen, moesten er geen onverantwoorde risico's worden genomen. "Waar ik trots op ben, is dat we als directie, management en RvC op een enkel moment na altijd als team hebben gewerkt. Als je dan uiteindelijk financieel gezond bent, structureel terug bent in de top drie en de beker en de landstitel hebt gewonnen, dan maakt me dat enorm trots. Het kampioenschap vind ik voor mezelf ook de kroon op het werk."



Van Geel geeft aan dat hij het hele jaar al geloofde in het kampioenschap. De sleutel tot succes was volgens hem balans. "Je werkt ernaar om balans in je selectie te hebben, met ervaring en jeugd, met techniek, tactiek en fysiek. Daar hebben we natuurlijk goed naar gekeken. De eerste jaren dat ik hier werkte, was die balans er niet. Toen was de groep heel jong, later konden we daar een routinier als Joris Mathijsen of Khalid Boulahrouz aan toevoegen, maar de middengroep hadden we nooit. In die groep, in de leeftijd van 25 tot dertig, zijn we nu juist goed voorzien. Daar zitten de jongens vaak in de kracht van hun leven. De balans was dus goed, al komt er altijd geluk bij kijken hoe de zaken zich ontwikkelen. Belangrijk is dat de hiërarchie in een groep goed is, de juiste mensen moeten aan de touwtjes trekken. Bij Feyenoord was dat Kuyt, ondersteund door bijvoorbeeld El Ahmadi en Jørgensen. De anderen lopen daar in mee. De echte aansturing komt natuurlijk van de hoofdtrainer met zijn staf", besluit Van Geel.