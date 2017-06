PSV presenteert shirt, clubdokter verkast naar VVV

21:15 – PSV heeft dinsdag het nieuwe thuisshirt voor volgend seizoen gepresenteerd. De club ontwierp een shirt dat gebaseerd is op de periode waarin Ronald doorbrak bij PSV. Ook was er klein transfernieuws vanuit Eindhoven. Clubdokter Rolf Timmermans verruilt PSV voor VVV-Venlo.



Het shirt van PSV is voorzien van zogenaamde pinstripes, dunne streepjes naast de bekende rode en witte banen in het tenue van de Brabanders. In het midden zit een witte baan, en de mouwen zijn niet geheel rood. Dat is een verschil ten opzichte van voorgaande jaren.



"Dit jaar proberen we dat met een witte streep in het midden van het tenue en gedeeltelijk doorlopende strepen aan de achterzijde", zegt Bryony Coates, designer van kledingsponsor Umbro, op de website van PSV. "Het shirt straalt de waarden van PSV uit, heeft een sterkere historische oorsprong, maar is tegelijkertijd fris, eigentijds en uniek."





Clubdokter Timmermans maakt het nieuwe shirt niet van dichtbij mee. Zijn vertrek uit PSV was al aangekondigd. Hij wordt binnenkort vader en wil daarom minder werken. Komend seizoen gaat hij aan de slag bij VVV. De promovendus presenteerde Timmermans dinsdag als clubarts.