Leeuwinnen maken indruk met ruime oefenzege

22:44 – De Nederlandse voetbalvrouwen hebben dinsdag vertrouwen getankt voor het EK in eigen land. In Deventer werd het oefenduel met Oostenrijk ruim gewonnen (3-0). Spits Vivianne Miedema (foto) fleurde haar vijftigste interland op met een doelpunt.



Oostenrijk bezorgde Nederland een bliksemstart. Een voorzet van Oranje ging via de voet van Virginia Kirchberger in het doel, en kwam de ploeg van Sarina Wiegman vlak na het beginsignaal op voorsprong. Nog binnen de eerste vijf minuten schoot Miedema vogelvrij de 2-0 tegen de touwen. Dit was haar 39ste doelpunt in de vijftigste interland van de speelster van Bayern München.



Het was een klein wonder dat Nederland Oostenrijk niet met ruimere cijfers naar huis stuurde. De Oranje Leeuwinnen maakten indruk en kregen goede mogelijkheden. De terechte 3-0 viel nog wel in de eerste helft. Lieke Martens krulde de bal fraai in het doel.



De tweede helft was minder dominant, al kwam Oranje niet meer in de problemen. Nederland oefent nog een keer voor het EK. Zaterdag 8 juli wacht een laatste test tegen Wales. Een week later begint het toernooi. Wiegman maakt woensdag haar EK-selectie bekend.