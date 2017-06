Ruiz goud waard voor Costa Rica in WK-kwalificaties

8:07 – Bryan Ruiz heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) zijn waarde aangetoond voor de nationale ploeg van Costa Rica. Dankzij een doelpunt van de voormalig aanvaller van onder meer FC Twente en PSV staat het land uit Centraal-Amerika aan de rand van WK-plaatsing.



Costa Rica zegevierde in San José met 2-1 over Trinidad & Tobago, het land dat eerder gecoacht werd door Leo Beenhakker. Francisco Calvo zorgde met een goal uit een hoekschop voor een bliksemstart van de Costa Ricanen, maar Kevin Molina bracht de bezoekers na 35 minuten spelen langszij. Voor rust tekende Ruiz al voor de 2-1 voor de ploeg van bondscoach Oscar Ramirez. De aanvaller kapte een man uit en werkte de bal fraai van buiten de zestien meter met buitenkant links in de verre hoek.



Costa Rica is nu weer alleen de nummer twee in de WK-kwalificatiereeks van de Concacaf, met elf punten. Mexico en de Verenigde Staten, die elkaar eerder deze week op 1-1 hielden, zijn respectievelijk de nummers één (veertien punten) en drie (acht punten). Omdat Panama er niet ingeslaagd is om Honduras (2-2) over de knie te leggen, is Amerika niet ingehaald door de Panamezen. Team USA heeft acht punten, terwijl Panama er ééntje minder heeft.



De nummers drie plaatsen zich meteen voor de volgende ronde, de nummer vier moet een play-off spelen. Virtueel gaan Mexico, Costa Rica en de VS dus door, terwijl Panama een baragduel moet spelen als het zo blijft.



De goal van Bryan Ruiz, momenteel spelend bij Sporting CP: