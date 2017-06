Mourinho: "Iedereen zei dat Ajax mooi voetbal speelde"

11:02 – José Mourinho bereidde Manchester United tot in de puntjes voor op Ajax. De Portugees bekeek voor de Europa League-finale maar liefst acht wedstrijden van de Amsterdammers. "Voor mij is het analyseren van tegenstanders het belangrijkste, omdat dit invloed heeft op manier waarop ik train en speel."



In Engeland bekijkt Mourinho tegenstanders twee á drie keer. "Omdat we de teams al kennen, maar niet in Europa." Tegen Ajax koos The Special One om de opbouw te verstoren. "Iedereen zei dat Ajax mooi voetbal speelde en dat het om mooi voetbal draait, bla, bla, bla", zegt Mourinho tegen Tribuna Expresso.



Mourinho vervolgt: "Ik vertelde mijn spelers het voor mij mooi is om tegenstanders niet te geven wat zij willen." En dat lukte drie weken geleden in Stockholm. Ajax kreeg geen kans tegen het degelijke United, en verloor de finale kansloos met 0-2.