Wiegman presenteert selectie voor EK in eigen land

13:28 – Ruim een maand voor de start van het Europees kampioenschap in eigen land heeft bondscoach Sarina Wiegman bekendgemaakt met welke selectie de Oranje Leeuwinnen gaan deelnemen aan het eindtoernooi. De equipe telt 23 speelsters, van wie er elf hun brood in het buitenland verdienen.



De selectie bestaat uit Lineth Beerensteyn (FC Twente), Mandy van den Berg (Reading FC), Sheila van den Bulk (Djurgardens IF), Angela Christ (PSV), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Achilles'29), Sisca Folkertsma (PSV), Loes Geurts (Paris Saint-Germain), Stefanie van der Gragt (Bayern München), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (Arsenal), Vanity Lewerissa (PSV), Desiree van Lunteren (Ajax), Lieke Martens (FC Rosengard), Vivianne Miedema (Bayern München), Liza van der Most (Ajax), Jill Roord (FC Twente), Shanice van de Sanden (Liverpool FC), Sherida Spitse (FC Twente), Sari van Veenendaal (FC Twente) en Kelly Zeeman (Ajax).



"De kwaliteit van deze spelersgroep wordt steeds groter, dus de keuze voor de selectie was een pittig proces. We kijken uit om met dit team de laatste weken van de voorbereiding in te gaan om op 16 juli te starten aan een fantastisch EK in eigen land", reageert Wiegman in een KNVB-persbericht. Ze heeft Marjolijn van den Bighelaar (Ajax), Merel van Dongen (Ajax), Danique Kerkdijk (FC Twente), Jeslynn Kuijpers (PSV), Barbara Lorsheyd (FC Twente), Myrthe Moorrees (PSV), Marthe Munsterman (FC Twente), Paulina Quaye (Ajax) en Siri Worm (FC Twente) op de standbylijst gezet. Tot 5 juli mogen er nog wijzigingen in het keurkorps worden aangebracht.



Nederland opent het EK op 16 juli in Utrecht tegen Noorwegen. Verder treft het gastland in poule A België en Denemarken. Op zaterdag 8 juli oefenen de Oranje Leeuwinnen op Het Kasteel in Rotterdam nog tegen Wales.