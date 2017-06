Leipzig versterkt zich met Bruma van Galatasaray

16:49 – RB Leipzig heeft zich versterkt met Bruma van Galatasaray. De 22-jarige rappe aanvaller ligt voor vijf seizoenen vast bij de Bundesliga-verrassing van afgelopen seizoen. Bruma, die voluit Armindo Tué Na Bangna heet, werd vorig jaar ook in verband gebracht met PSV.



Tot een transfer naar de Eredivisie kwam het nooit. De Portugees bleef in Turkije. Hij maakte daar indruk en verdiende daarmee zijn transfer naar Duitsland. "Bruma past perfect bij ons systeem", zegt trainer Ralf Rangnick op de website van Leipzig. "Hij is snel, technisch sterk en heeft een enorme drang naar het doel. Wij zijn blij dat een speler met zo'n talent naar ons wil komen. Bruma vergroot onze mogelijkheden voorin."



Bruma speelde eerder ook voor Sporting Lissabon en Real Sociedad, waaraan Galatasaray hem eerder verhuurde. Bij de Turkse topclub had hij nog een contract voor een jaar. Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom. Komend seizoen mag Bruma zich opmaken voor de Champions League, omdat zijn nieuwe club als tweede eindigde in de Bundesliga.