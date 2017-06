ADO verrast door 'plotselinge' vertrek Deetman en Jol

17:21 – ADO Den Haag betreurt het vertrek van commissarissen Wim Deetman en Martin Jol. De twee besloten woensdag met onmiddellijk ingang te vertrekken. Bestuurders die de beide toezichthouders niet op de hoogte houden, zouden debet zijn aan het vertrek. ADO-directeur Mattijs Manders reageert echter verrast.



"Wij betreuren het vertrek van Wim Deetman en Martin Jol zeer", zegt Manders op de website van de Residentieclub. "Het afgelopen jaar is er intensief samengewerkt en altijd met als doel de belangen van ADO Den Haag op korte en lange termijn te dienen."



Manders vervolgt: "Dat was niet altijd makkelijk maar daarbij is altijd goed geluisterd naar de inbreng van alle commissarissen en is daar in de meeste gevallen ook heel concreet naar gehandeld. Hun plotselinge vertrek op dit moment verrast me daarom."



Jol was in november twee jaar commissaris geweest van ADO, oud-minister Deetman werd in april 2016 aangesteld.



