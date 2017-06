Ontslag Eriksson in China, aanvoerder Iran wil vrouwen in stadion

20:58 – De Zweed Sven-Goran Eriksson is al na een half jaar ontslagen bij de Chinese tweedeklasser Shenzhen FC. Hij stond daar pas sinds december aan het roer. Reden voor het ontslag zijn de aanhoudend slechte prestaties van de club.



Eriksson vertrok in vorig seizoen bij de eersteklasser Sjanghai SIPG en vond een maand later alweer onderdak bij Shenzhen. Het seizoen begon goed voor de tweedeklasser, maar na vijf overwinningen volgde een reeks met acht duels zonder zege. Daarop besloot het clubbestuur de voormalige bondscoach van Engeland te ontslaan.



Iran

Masoud Shojaei, de aanvoerder van Iran, wil dat het ook voor vrouwen mogelijk wordt om voetbalwedstrijden in het stadion te bekijken. Hij doet een oproep aan president Ruhani om het stadionverbod voor vrouwen op te heffen. "U moet het beleid aanpassen en vrouwen voortaan ook toelaten in de stadions", zo wordt Shojaei geciteerd door diverse Iraanse media.