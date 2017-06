Van Wolfswinkel blij met Basel: "Wil om de prijzen spelen"

21:34 – Ricky van Wolfswinkel verruilde woensdag Vitesse voor FC Basel. De spits zegt het een lastige keuze was om Vitesse te verlaten, vooral na het goede seizoen en de bekerwinst waardoor de Arnhemmers in de Europa League mogen uitkomen.



Na zijn goede seizoen bij Vitesse waren er heel wat meer geïnteresseerden voor Van Wolfswinkel. "Maar sommige clubs waren niet interessant genoeg voor mij om Vitesse te verlaten. Maar bij Basel was het gevoel gewoon heel goed. Ik ga daar om de prijzen spelen en ze komen uit in de Champions League", legt de aanvaller uit tegenover Vitesse TV. "Ik wil graag bij een club spelen die om de prijzen speelt en bij de echte topclubs kom ik waarschijnlijk niet. Je moet realistisch zijn."



"Ik ging terug naar Vitesse met de gedachte om daarna weer een stap hogerop te doen. Dat is voor iedereen goed uitgepakt", vervolgt Van Wolfswinkel, die zegt Vitesse te gaan missen. "We hebben toch veel bereikt met elkaar. Daar wil je graag deel van uit blijven maken. Wat dat betreft was het een heel lastige beslissing. Maar dit is een heel mooie kans voor mij. Of ik ooit nog voor een derde keer terugkeer in Arnhem? Misschien wel, ik zeg in ieder geval geen nee."