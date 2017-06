Lindelöf gepresenteerd bij United: "Mooie toekomst voor zich"

21:49 – Manchester United heeft de komst van Victor Lindelöf afgerond. Eerder meldde de Engelse club al dat er sprake was van een akkoord, maar de verdediger zette woensdag zijn handtekening onder een vierjarig contract. Hij komt over van Benfica.



Lindelöf tekende woensdag voor vier jaar, met de optie voor nog een seizoen. De 22-jarige Zweeds international sluit in juli aan bij de selectie wanneer Manchester United in de Verenigde Staten deelneemt aan een toernooi. Daar zal hij zijn officieuze debuut voor de club maken. Mourinho is blij met de nieuwe aankoop. "Victor is een jong talent en heeft een mooie toekomst voor zich bij United. Ons vorige seizoen heeft laten zien dat onze selectie meer opties en meer kwaliteiten nodig heeft."



Ook Lindelöf zelf kan niet wachten om in Engeland aan de slag te gaan. "Ik was zeer tevreden bij Benfica en heb er veel geleerd. Maar nu kijk ik er heel erg naar uit om in de Premier League en op Old Trafford te gaan spelen onder José Mourino Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan dit team waardoor er nog veel meer prijzen gewonnen gaan worden", zegt hij op de clubwebsite.