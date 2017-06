Fortuna-talent op stage bij Liverpool: "Waren tevreden"

21:57 – Fortuna Sittard-talent Perr Schuurs liep in mei een week stage bij Liverpool. De 17-jarige verdediger maakte een goede indruk op de Engelse grootmacht. Dit seizoen kwam hij tot 24 optredens voor Fortuna in de Jupiler League, waarin hij twee keer scoorde.



Schuurs trainde een week mee met Liverpool en speelde ook mee met een oefentoernooi. "Liverpool heeft laten weten zeer tevreden te zijn over hoe Perr zich daar heeft gepresenteerd. De club zou een rapport opstellen en dat delen met Fortuna Sittard. Dat wachten we nu af", zegt zijn vader tegenover 1Limburg. "Ik heb onder meer met Steven Gerrard gesproken, die daar nu jeugdtrainer is. Hij is speciaal naar Perr komen kijken. Dat was natuurlijk wel bijzonder."



Een besluit is er nog niet genomen. "We weten ook nog niet wat Liverpool wil. En dan nog is het aan Perr wat hij wil. We weten dat hij nog lang geen kant en klare speler is, dus hij moet geen stappen overslaan", legt de vader van Schuurs uit. "Dat sluit buitenlandse teams overigens niet uit, want zij kunnen Perr ook elders stallen en hem daar ervaring laten opdoen. Ook Fortuna wil met ons in gesprek en hij weet dat hij daar minuten kan maken."