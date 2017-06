China brengt WK-wens over aan FIFA-baas Infantino

8:01 – Bij monde van president Xi Jinping heeft China aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino haar hoop uitgesproken om het WK in de nabije toekomst te mogen organiseren. De Chinezen, die wellicht het wereldkampioenschap van 2030 of 2034 zullen organiseren, hebben al een tijdje de droom om gastheer te zijn bij een mondiale eindronde.



De Chinese president Xi is een voetbalfan en stelt alles in het werk om het Chinese voetbal te verbeteren. Hij hoopt niet alleen dat China zich weer eens voor een WK kan plaatsen - dat gebeurde in het verleden nog maar één keer - maar wil het toernooi ook organiseren en uiteindelijk ook kunnen winnen. China investeert al jaren in het voetbal, wat onder meer tot uiting komt in de flinke portie topspelers die naar het megaland in Azië trekken.



"Er zit nog steeds een groot verschil tussen het Chinese voetbal en de grote voetballanden", sprak Xi volgens CCTV tijdens zijn bijeenkomst met Infantino. "De ware betekenis van voetbal gaat echter niet alleen om competitie, maar ook om patriottisme en een collectieve vechtersmentaliteit."



De FIFA brengt de voetbalwereld op de hoogte van de Chinese wensen. "De Chinese president heeft zijn hoop en de droom van veel Chinezen gedeeld. Het is het startschot van een nieuwe en nauwere samenwerking tussen China en de FIFA."