Qatar – Zuid-Korea was afscheid van twee bondscoaches

9:24 – De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Qatar en Zuid-Korea (3-2) was niet alleen de laatste wedstrijd van Jorge Fossati als bondscoach van Qatar. Nadat deze trainer zijn ontslag indiende, is ook de kop van Uli Stielike gerold. De keuzeheer van de Zuid-Koreanen is de laan uitgestuurd door de bond van het Aziatische land.



Zuid-Korea kon zich wel een kleine misstap permitteren in de strijd om plaatsing voor het WK 2018 in Rusland, maar heeft Stielike na de 3-2 nederlaag tegen Qatar ontslagen. De 62-jarige Duitser stond sinds september 2014 al aan het roer bij de Zuid-Koreanen, maar stond al een tijdje onder druk bij het land waar Guus Hiddink in 2002 zo succesvol was.



Zuid-Korea is met dertien punten uit acht speelronden de nummer twee in Groep A van de Aziatische WK-kwalificatieserie, achter het reeds voor het WK geplaatste Iran. De voorsprong op nummer drie Iran bedraagt één punt. Zuid-Korea treft dit land op 5 september op de slotdag van de kwalificatiecyclus en neemt het voor die tijd ook nog op tegen Iran. De nummer drie is veroordeeld tot het spelen van play-offs.