Onana blijft tweede keeper Kameroen: "Geen reden tot wissel"

14:41 – André Onana neemt met Kameroen deel aan de Confederations Cup in Rusland, maar hoeft niet te rekenen op al te veel speeltijd. Tijdens een persconferentie bevestigde bondscoach Hugo Broos dat Fabrice Ondoa de eerste doelman blijft.



Ondoa, de neef van Onana, presteerde uitstekend tijdens de door Kameroen gewonnen Afrika Cup en de bondscoach ziet dan ook geen reden tot een keeperswissel. "Ondoa blijft gewoon de nummer één en Onana de nummer twee", bevestigt Broos. Dinsdag mocht de Ajacied tijdens het oefenduel met Colombia nog wel starten. Kameroen ging uiteindelijk met 0-4 onderuit. Onana kreeg veel kritiek vanuit zijn land toen hij er afgelopen seizoen voor koos om niet naar de Afrika Cup te gaan, maar bij Ajax te blijven.



Kameroen zit tijdens de Confederations Cup in een groep met Chili, Australië en Duitsland, maar door het winnen van de Afrika Cup zijn de verwachingen hoog. "Ze verwachten dat we nu ook wel even zullen winnen, voor de mensen in Kameroen is het moeilijk om te relativeren", stelt Broos in aanloop naar het eerste duel met Chili.