Maaskant speelt in tv-serie: "Hij doet het heel goed"

Robert Maaskant duikt op als acteur. De 48-jarige Schiedammer heeft een rol in de televisieserie 'Voetbalmaffia' van de KRO-NCRV. In de thriller over matchfixing vertolkt Maaskant een functie die hij goed kent: voetbaltrainer.



"Een goede vriend van me is producer en die vroeg me voor deze rol", vertelt Maaskant tegen Omroep Brabant. "Eerst zei ik nee, maar later dacht ik: waarom ook niet. Het is gewoon hartstikke leuk en je kijkt eens rond in een andere wereld. Het is een klein rolletje, maar ik heb tekst. Ik zit in drie van de acht afleveringen."



Maaskant, momenteel clubloos, geniet van zijn nieuwe avontuur. "Ik heb geen acteerlessen gehad", lacht hij. "De rol die ik speel ligt zo dicht bij mezelf dat ik daar geen enkele behoefte aan had." Regisseur Marc de Cloe is tevreden over het acteerwerk van Maaskant. "Hij doet het heel goed", reageert De Cloe. "Het is leuk om te zien hoe hij dingen oppakt."