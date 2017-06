Marzo volgt Slagveer van Heerenveen naar Lokeren

19:02 – Stefano Marzo keert terug naar België. De 26-jarige verdediger heeft donderdag een verbintenis voor drie seizoenen getekend bij SC Lokeren. De Belg komt over van sc Heerenveen, dat hem vier jaar geleden had ingelijfd na het faillissement van Beerschot. Daarvoor stond hij onder contract bij PSV.



"Ik ben ontzettend blij om weer in België te zijn", zegt Marzo op de officiële website van SC Lokeren. "Met uitzondering van mijn korte passage bij Beerschot, waar toen toch wel wat problemen waren, speelde ik eigenlijk nog nooit in mijn land van herkomst. Voor mij is het een logische keuze om in het nieuwe ambitieuze verhaal van deze club te stappen. Lokeren wil zo hoog mogelijk eindigen en er alles aan doen om beter te presteren dan de twee voorbije seizoenen. De transfers bewijzen die ambitie alleen maar."



Vorige maand nam Lokeren Luciano Slagveer al over van Heerenveen. "Voor mij persoonlijk is het zeker een troef dat ik Luciano hier weer tegenkom", vervolgt Marzo. Hij bestreek samen met Slagveer de rechterflank bij Heerenveen. "Onze samenwerking bij Heerenveen verliep voortreffelijk en het zal de integratie van ons allebei alleen maar makkelijker maken."