'Overgang nadert voltooiing: Klaassen al in Engeland'

21:51 – De transfer van Davy Klaassen naar Everton nadert zijn voltooiing. De BBC meldt donderdagavond dat de 24-jarige middenvelder van Ajax is aangekomen in Liverpool, wat erop duidt dat de laatste formaliteiten spoedig afgewikkeld zullen worden. Volgens Sky Sports wordt de deal binnen enkele dagen beklonken.



Met de overgang van Klaassen van Ajax naar Everton, de ploeg van manager Ronald Koeman, zou een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro gemoeid zijn. De Oranje-international heeft nog een contract tot de zomer van 2019 bij de Amsterdammers, bij wie hij zijn jeugdopleiding genoot en debuteerde in het betaald voetbal.



Met veertien doelpunten en negen assists in de Eredivisie was Klaassen afgelopen seizoen van grote waarde voor Ajax, dat desondanks de landstitel aan Feyenoord moest laten. De recordkampioen van Nederland haalde tevens de finale van de Europa League. Daarin was Manchester United met 2-0 te sterk.