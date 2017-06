Klaassen: "Ik had direct een goed gevoel bij Koeman"

23:25 – Davy Klaassen had meteen een goed gevoel bij Ronald Koeman. De twee Nederlanders werken vanaf komend seizoen samen: de 24-jarige middenvelder tekende donderdag een contract voor vijf seizoenen bij Everton, waar Koeman als manager werkzaam is. De Engelse club betaalt Ajax 27 miljoen euro voor Klaassen.



"Ik heb een paar weken geleden met Ronald Koeman over Everton gesproken. Ik wilde naar deze club en was benieuwd of dit de juiste ploeg voor me zou zijn. Sinds ik hier ben, ben ik ontzettend blij. Dit is een prachtige club", zegt Klaassen op de officiële website van Everton. "Toen ik met de manager sprak, had ik direct een goed gevoel. Hij is een eerlijke man. We hebben gesproken over de club en de manier waarop hij wil spelen. Dat gaf me een goed gevoel. We hebben het ook gehad over wat we willen bereiken en hij was heel positief."



"Het is moeilijk om te vertrekken bij Ajax, maar ik denk dat dit een goede stap voor mij is. Ik kijk echt uit naar mijn tijd hier", vervolgt Klaassen. "Ik wil dat we als team steeds beter worden en we zullen zien waar we uitkomen, maar ik heb er een goed gevoel over."



Koeman is content met de komst van Klaassen. "Hij is pas 24 jaar, maar heeft al veel ervaring en is een leider op het veld. Hij is al twee jaar aanvoerder geweest bij Ajax, wat laat zien wat voor type mens hij is", aldus de Nederlandse manager. "Hij is een harder werker, zet graag druk en brengt uiteraard meer creativiteit en doelpunten met zich mee." Koeman spreekt van een 'grote aankoop'. "Ik ben echt blij dat we deze deal al zo vroeg in de zomer hebben kunnen beklinken."