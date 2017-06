Buitenlandse media: boze Ronaldo wil weg uit Spanje

15:38 – Cristiano Ronaldo wil vertrekken bij Real Madrid, melden steeds meer gerenommeerde media. De ster van de Koninklijke heeft die beslissing genomen na alle ophef over zijn vermeende belastingfraude. Ronaldo wordt ervan beschuldigd dat hij de Spaanse fiscus met 14,7 miljoen euro bedrogen heeft.



A Bola pakte vrijdag groot uit met het nieuws. De Portugese krant bracht het balletje aan het rollen waarna verschillende media volgden. De Portugees voelt zich oneerlijk en onredelijk behandeld door de justitie van Spanje. Ronaldo is daar zo boos over dat hij niet meer in Spanje wil spelen, meldt Sky Sports.



Ook de BBC zegt te hebben begrepen dat hij de Primera Division wil verlaten. Het betrouwbare medium voegt daaraan toe dat Paris Saint-Germain of een terugkeer naar de Premier League het meest voor de hand ligt, mits hij niet van gedachten verandert.



Volgens Marca is het een weloverwogen besluit, en niet eentje in een opwelling. Ronaldo vindt dat de pers hem veroordeelt, zonder dat zij iets van hem weten. Real Madrid kwam woensdag met een verklaring waarin de club Ronaldo publiekelijk steunde. In werkelijkheid zou hij zich intern niet gesteund voelen door de clubleiding. Ook een poging om hem op andere gedachten te brengen hielp niet.