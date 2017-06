Wisdom verruilt Liverpool na negen jaar voor Derby County

19:25 – Andre Wisdom vertrekt na negen jaar bij Liverpool. De verdediger maakt de overstap naar Derby County, zo meldt de club via de officiële website. Wisdom wist nooit echt door te breken bij de club en werd de laatste seizoenen meerdere keren verhuurd.



Wisdom speelde vanaf 2008 in de jeugdopleiding van Liverpool en maakte vier jaar later onder Brendan Rodgers zijn debuut in het eerste elftal. De verdediger slaagde er echter nooit in om een vaste waarde te worden en werd regelmatig uitgeleend. Zo speelde hij achtereenvolgens voor Derby County, West Bromwich Albion, Norwich City en Red Bull Salzburg.



Bij Derby County keert Wisdom nu terug. De deal is nog niet helemaal beklonken. De 24-jarige verdediger bereikte een persoonlijk akkoord met Derby, maar moet nog wel een medische keuring ondergaan.