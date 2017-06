Broer Donnarumma baalt van kritiek: "Dit was zijn droom"

20:56 – Gianluigi Donnarumma krijgt flink wat kritiek te verwerken sinds bekend werd dat hij zijn contract bij AC Milan niet zal gaan verlengen. Zijn broer Antonio baalt van alle commotie en laat in een statement weten dat alle kritiek op de Milan-goalie pijn doet.



Donnarumma debuteerde als zestienjarige in het eerste van AC Milan en groeide door zijn goede prestaties uit tot eerste doelman. Hij kan op veel interesse rekenen van grote Europese clubs en wanneer het contract van Donnarumma over een jaar afloopt, kunnen ze hun slag slaan. Nadat de doelman zijn besluit bekendmaakte, kreeg hij veel kritiek over zich heen.



Antonio laat weten dat de kritiek op zijn broer de hele familie raakt. "Je beledigt de hele familie zonder iets te weten. We hebben als familie verdriet en vreugde gedeeld met de fans. Gigio meende het toen hij het shirt van Milan kuste. Daarom richt ik me tot de mensen die hem en mijn hele familie beledigen. Hij was als klein kind al fan van Milan. Spelen in het shirt van deze club was een droom voor hem", zo valt er te lezen.