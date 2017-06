Fans Hongarije gecompenseerd na wanvertoning in Andorra

21:59 – De Hongaarse fans die in het uitvak zaten toen het land in de WK-kwalificatie verrassend onderuit ging tegen Andorra(1-0) worden gecompenseerd. De supporters krijgen allemaal gratis toegang tot de komende twee kwalificatiewedstrijden van het land.



Andorra won in eigen land met 1-0 van Hongarije en boekte zo voor het eerst in dertien jaar weer eens een zege in een WK-kwalificatiereeks. Dat zorgde voor woedende reacties van de supporters in het uitvak. Bondscoach Bernd Storck heeft daarom laten weten dat de fans gratis kaartjes toegestuurd krijgen voor de komende twee duels. "Ik hoop dat ze ons weer gaan steunen na één van onze gênantste wedstrijden ooit."



Hongarije speelt op 13 augustus tegen Letland. Een week later treft het land, eveneens in eigen huis, Portugal. Door de nederlaag tegen Andorra wordt het voor Hongarije een zeer lastige taak om zich nog te plaatsen voor het WK 2018 in Rusland. De achterstand op nummer twee is met nog vier wedstrijden te gaan acht punten.