Gastland Polen onderuit tegen Slowakije op EK Onder-21

16 juni 2017 – Polen is slecht begonnen aan het EK Onder-21 jaar. Het gastland kwam weliswaar sterk uit de startblokken tegen Slowakije, maar wist de voorsprong niet vast te houden. Polen liep uiteindelijk tegen een 1-2 nederlaag aan en staat daardoor onderaan in poule A.



Polen begon sterk en wist binnen een minuut de 1-0 voorsprong op het scorebord te zetten. Op aangeven van Tomasz Kedziora tekende Patryk Stepinski voor de openingstreffer. Slowaijke liet zich echter niet van de wijs brengen en stond binnen twintig minuten weer op gelijke hoogte. Martin Valjent was verantwoordelijk voor de gelijkmaker.



In de tweede helft scoorde Slowakije vervolgens nog een keer. Pavol Safranko maakte er na 78 minuten 1-2 van. Door de zege en het gelijkspel van Engeland en Zweden gaat Slowakije aan kop in groep A. Aan de kant van Slowakije deed voormalig FC Groningen-speler Albert Rusnak negentig minuten mee.