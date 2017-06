Basaksehir wil Sneijder wel: "Hij past in ons systeem"

16 juni 2017 – De trainer van Medipol Basaksehir heeft gereageerd op de woorden van Igor Tudor over Wesley Sneijder. De trainer van Galatasaray liet weten de Nederlander niet nodig te hebben volgend seizoen omdat hij niet in het systeem zou passen. Abdullah Avci ziet de middenvelder graag komen.



Tudor liet zich ontvallen dat Sneijder zijn laatste wedstrijd voor Galatasaray misschien wel gespeeld heeft. Hij had het idee dat de Nederlandse recordinternational fysiek niet meer goed meekwam en daarnaast past hij niet in het systeem dat hij met Galatasaray wil gaan spelen. Avci zegt dat Sneijder wel goed bij Medipol Basaksehir zou passen. "Hij is een heel speciale speler. Ik heb hem aan het werk gezien toen Turkije tegen Nederland speelde", vertelt hij aan het Turkse Sporx.



Sneijder is dan ook meer dan welkom bij Basaksehir, zegt Avci. "Het is zeker een speler die in mijn systeem zou passen", reageert hij met een knipoog op de teksten van Tudor. "Een speler als hij zou eigenlijk altijd op het veld moeten staan."