Juventus gaat lijntje uitgooien naar keeper Donnarumma

11:04 – Gianluigi Donnarumma was bij de fans van AC Milan de populairste speler van de selectie, maar heeft al zijn krediet in rook zien opgaan in de modestad. De sluitpost weigerde namelijk om zijn contract in Milaan te verlengen, waardoor een vertrek aanstaande lijkt. Juventus volgt de situatie van de international op de voet en gaat een lijntje uitgooien naar de Italiaan.



Dat kondigt algemeen directeur Giuseppe Marotta aan. "Of Juventus hem kan contracteren? Natuurlijk mogen we het proberen. Als zo'n speler op de markt komt, dan zijn wij verplicht om een poging te wagen. Op dit moment zijn we niet concreet voor hem, maar hij is een groot talent", zegt hij in Italiaanse media.



De beleidsbepaler kondigt alvast aan dat een transfer als die van Gonzalo Higuaín niet in de maak zal zijn. De spits werd vorig jaar voor zo'n negentig miljoen euro gekocht van concurrent Napoli. "Dat was een enorme uitgave", beseft Marotta. "We zullen het nu normaal houden, ondanks dat de markt helemaal op hol geslagen is."