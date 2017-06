Pienaar (35) ziet een terugkeer in de Eredivisie wel zitten

11:25 – Als het aan Steven Pienaar ligt, dan keert hij deze zomer terug naar Nederland. De oud-speler van Ajax, die inmiddels 35 jaar is, ziet het wel zitten om nog een jaar in de Eredivisie te voetballen, alvorens hij terugkeert naar Zuid-Afrika.



Pienaar beschikt over een aflopend contract bij Sunderland en wil graag vertrekken uit Engeland. "Een jaar in Nederland wil ik graag proberen", zegt de aanvallende middenvelder tegen Times Live. "De snelheid van het spel ligt daar lager dan in Engeland en het voetbal is tactischer. Het gaat in ieder geval niet gebeuren dat ik nog in Engeland blijf."



Pienaar speelde tussen 2001 en 2006 voor Ajax, dat zijn eerste buitenlandse werkgever was. Daarna droeg hij de tricots van Borussia Dortmund, Everton, Tottenham Hotspur en Sunderland.