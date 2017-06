Pocognoli voor derde keer aan de bak bij Standard Luik

12:25 – Standard Luik loopt als een rode draad door de loopbaan van Sébastien Pocognoli heen. De linksback speelde in de jeugd van de Belgische club, keerde al eens terug bij de club en gaat nu op voor een derde periode in Luik. Dat heeft de club dit weekend wereldkundig gemaakt.



De oud-speler van AZ speelde dus al in de jeugd van Standard en keerde tussen 2010 en 2012 al terug bij de Belgische topclub. Daarna kwam hij in Engeland uit voor West Bromwich Albion en Brighton, maar nu gaat hij dus voor een derde periode bij Standard Luik.



Daar is de club bijzonder blij mee, legt directeur Olivier Renard uit. "Sébastien is een getalenteerde speler met een supermentaliteit. Hij laat alleen maar mooie herinneringen na met zijn eerste come back aan de boorden van de Maas. Na een tweede buitenlandse ervaring van verschillende jaren had hij zin om terug te komen bij zijn club en ons te helpen om onze doelen te halen. Zijn kwaliteiten, inzet en zijn goede kennis van het huis, maken van hem een leider die zijn ervaring zeker zal kunnen delen met zijn ploeggenoten. "