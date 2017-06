Serero baalde van bijrol in Amsterdam: "Is nooit uitgelegd"

12:52 – Thulani Serero zat op een zijspoor bij Ajax, maar heeft sinds deze week weer uitdaging in zijn voetballoopbaan gekregen. De middenvelder uit Zuid-Afrika heeft zich namelijk verbonden aan Vitesse, waar hij voor drie seizoenen heeft getekend. Serero kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd in Amsterdam.



Bij Ajax speelde hij 88 eredivisieduels, uitgesmeerd over zes seizoenen. "De laatste seizoenen kwam ik niet voor in de plannen van de trainers (Frank de Boer en Peter Bosz, red.). Dat is nooit uitgelegd, maar gewoon meegedeeld door directeur Marc Overmars. Zo gaat dat", legt hij uit aan het Algemeen Dagblad. "Tegenslag doet pijn, maar ik heb me daardoor nooit uit het veld laten slaan. Ik weet wat overleven is en ik had al die tijd mijn passie: voetbal. Als ik op het veld sta, heb ik altijd plezier."



De 27-jarige middenvelder hoopt het spelplezier weer terug te vinden in Arnhem. "Ik heb hoge verwachtingen van dit seizoen. Ik wil overwinteren in de Europa League. Daarbij moeten we vechten voor een plek in de top vier. Deze club heeft mooie ambities."